В субботу, 28 ноября, в Самарской области сняли ограничения движения на участке федеральной трассы М-5 «Урал» — подъезд к Оренбургу. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

Движение восстановлено для всех видов транспортных средств на участке с 39-го по 59-й километр автомобильной дороги.

Напомним, ранее 28 ноября на этом 20-километровом участке трассы временно ограничивали движение транспорта. Для автомобилистов организовали объезд по дороге Дубовый Умёт — Ровно-Владимировка — Подъем-Михайловка — Дмитриевка.

Уточнить информацию о ситуации на федеральных трассах водители могут по телефонам круглосуточной диспетчерской службы ФКУ «Поволжуправтодор»: 8 (8412) 55-11-04 и 8 (908) 531-10-68.