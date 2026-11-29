Сотрудники полиции Самары устанавливают местонахождение 16-летнего Ильи Николаевича Волошина, жителя Отрадного. 28 ноября подросток ушёл из торгового центра «Космопорт» на улице Дыбенко, 30, и до сих пор не вернулся.



К поискам подключены участковые, сотрудники уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, госавтоинспекторы и другие подразделения. Ориентировка с приметами направлена в правоохранительные организации.



Приметы разыскиваемого: на вид 16–17 лет, рост 183 см, среднего телосложения, тёмно-русые короткие волосы. Был одет в чёрную куртку, чёрные штаны с красной надписью и чёрные кроссовки.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростка, просят сообщить по телефонам: 8 (846) 921-76-40, 102 или дежурному офицеру пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области: 8 999 701-02-33.



UPD: найден, жив.