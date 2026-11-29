В воскресенье, 29 ноября, в Самаре пройдут ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения. В связи с этим возможны временные отключения ХВС. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации.



В течение дня перечень адресов может меняться — следите за обновлениями.



Список адресов:



· Конноармейская, 11, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

· Липецкая, 5;

· Плотничный переулок;

· Таллинский переулок;

· Больничная, 37, 39;

· Галактионовская, 49, 51;

· Железной Дивизии, 15, 17;

· Заводское шоссе, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 60;

· Тополей, 4, 8, 12, 14, 20;

· Георгия Димитрова, 105, 107, 109.