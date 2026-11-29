В воскресенье, 29 ноября, в Самаре пройдут ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения. В связи с этим возможны временные отключения ХВС. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации.
В течение дня перечень адресов может меняться — следите за обновлениями.
Список адресов:
· Конноармейская, 11, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
· Липецкая, 5;
· Плотничный переулок;
· Таллинский переулок;
· Больничная, 37, 39;
· Галактионовская, 49, 51;
· Железной Дивизии, 15, 17;
· Заводское шоссе, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 60;
· Тополей, 4, 8, 12, 14, 20;
· Георгия Димитрова, 105, 107, 109.
В Самаре 29 ноября отключат холодную воду на 10 улицах
В воскресенье, 29 ноября, в Самаре пройдут ремонтные работы на сетях холодного водоснабжения. В связи с этим возможны временные отключения ХВС. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей организации.