Самарский нейрохудожник, почетный член Международной академии современных искусств Максим Мельников пополнил коллекцию творческих наград. Он добился успеха сразу в двух направлениях международного конкурса 35AWARDS (16+), а также завоевал первое и второе места на выставке «Современный авангард 2.0» (16+).

Международная фотопремия 35AWARDS существует с 2015 года. Помимо ежегодного основного конкурса, организаторы проводят тематические состязания, в том числе среди авторов, использующих возможности искусственного интеллекта.

На этот раз свои работы в рамках конкурса «AI-Пейзаж» представили 834 автора из 402 городов 72 стран мира. Всего на суд жюри поступило 4710 изображений. Оценка проходила анонимно: эксперты не знали имен участников.

Максим Мельников представил на конкурс 22 работы. Наибольший успех принес самарцу японский пейзаж, который вошел в десятку лучших изображений. Еще две работы — медведи на фоне северного сияния и морской пейзаж с китом и волной — помогли Мельникову вместе с японским пейзажем попасть в число лучших авторов конкурса.

«И этот дубль для меня особенно ценен, потому что мне удалось повторить прошлогодний успех, хотя участников и работ стало больше», — рассказал нейрохудожник.

Благодаря накопленным за предыдущие победы баллам самарец смог увеличить количество конкурсных работ и представить пейзажи разных стран и времен года. При этом, по признанию художника, высокие оценки жюри получили совсем не те изображения, на которые он изначально возлагал большие надежды.

Еще две награды Максим Мельников получил на международной выставке «Современный авангард 2.0». Обе конкурсные работы были созданы в рамках авторского проекта #Самаравстиле, в котором художник переосмысливает облик узнаваемых городских зданий с помощью искусственного интеллекта.

Золото в номинации «Оп-арт» принесло изображение «Филармония Вазарели». Источником вдохновения для самарца стало творчество Виктора Вазарели, одного из основоположников оптического искусства. Используя геометрические узоры и зрительные иллюзии, художник попытался передать ощущение движения архитектурных форм.

«Хотелось добиться эффекта, при котором архитектура Самарской филармонии словно начинает вибрировать от происходящего музыкального праздника внутри нее», — пояснил автор.

Серебро в номинации «Поп-арт» Мельников завоевал с работой «Поп-арт элеватор». Вдохновившись творчеством Энди Уорхола, нейрохудожник представил известное самарское сооружение, выполненное в стиле советского брутализма, в непривычных ярких красках.

Отметим, что это далеко не первый международный успех самарского автора. Ранее Максим Мельников занял первые места сразу в трех номинациях Международной выставки «Ассамблея искусств в Европе» (0+), которая проходила в сербском городе Врбас.