С 1 декабря 2026 года жителей Куйбышевского района Самары и Волжского района будет обслуживать объединённый Волжский отдел ЗАГС. Он начнёт работу в микрорайоне Южный город по адресу: Николаевский проспект, 2.



Приём граждан будет вестись по будням с 8:00 до 17:00 с перерывом с 12:00 до 13:00, выходные — суббота и воскресенье.



В связи с изменениями с 1 декабря прекращается приём в Самаре на улице Хасановской, 24. Услуги ЗАГС по-прежнему можно получить по экстерриториальному принципу — в любом отделе области, независимо от места жительства.