В День матери в Минприроды Самарской области рассказали о заботе птиц-мам и о том, как в регионе помогают редким видам. Кобчики и филины — краснокнижные птицы, которым всё сложнее находить места для гнездования из-за освоения степей. Для них устанавливают специальные гнездовые ящики и ниши.



В прошлом году по областной госпрограмме создали 118 искусственных гнездовий для редких птиц. В этом году в части из них уже появилось потомство.



Мамы-кобчики, например, выводят птенцов в ящиках и учат их охотиться. «Мамы-кобчики — маленькие, но очень ответственные. Для поддержки птиц устанавливаются специальные гнездовые ящики для кобчиков и их соседей — пустельг. В них мамы могут спокойно выводить птенцов и учить их охотиться», — пояснили в министерстве.



А для филинов создаются особые гнездовые ниши — не ящики, а укреплённые выемки в обрывах и скалах, похожие на естественные укрытия.