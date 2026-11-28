В СССР за это порой преследовали, могли и уголовную статью «пришить». Нынче самиздат в России не возбраняется, а приветствуется. Если, конечно, не нарушает законодательство. 29 ноября 2026 года в Самаре в Центральной городской библиотеке имени Н.К. Крупской книги авторов-любителей найдут профессиональных читателей.

В 13.00 в пространстве главной городской библиотеки пройдёт ярмарка самиздата «Путь книги: встреча с читателем» (16+). Помимо поиска новых литературных впечатлений и общения с поэтами и прозаиками, посетители смогут поучаствовать в творческих сессиях и мастер-классах по работе с текстом.

За поэтическую часть отвечает Валентин Воробьёв, за прозаическую — Андрей Олех, известный как автор весьма интересной трилогии о Безымянке. Книгу своими руками тоже можно попробовать изготовить. Графоманам, жаждущим минуты славы, предоставят «открытый микрофон».

Вход свободный. Гостей ждут к 12.30.