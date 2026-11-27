В Самаре прокуратура Кировского района через суд добилась устранения нарушений на восьми участках улично-дорожной сети. Городскую администрацию обязали привести дороги в нормативное состояние.

Проверка показала, что на участках улиц Серноводской, Магистральной, Литвинова, Майской, Алма-Атинской, Ставропольской, Ташкентской и Победы есть многочисленные дефекты дорожного покрытия. Кроме того, на некоторых участках отсутствуют искусственные неровности, предусмотренные проектами организации дорожного движения.

Прокуратура направила иск в суд с требованием обязать администрацию Самары устранить нарушения. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства.