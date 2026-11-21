Спектакль театра юного зрителя «СамАрт» «Дом, в котором…» (12+) получил сразу две престижные награды.

По итогам Российской национальной премии «Арлекин» постановка признана победителем в номинации «Лучший спектакль». А на IX Большом Детском фестивале театр получил Приз от родителей детского жюри.

Режиссер спектакля - Сойжин Жамбалова. Она также написала к самарскому спектаклю песню.

«Дом, в котором…» — постановка по одноименному роману писательницы армянского происхождения Мариам Петросян. Некий дом населен детьми-инвалидами с паранор­мальными способностями. Обитатели дома боятся жизни за его стенами. В конце учебного года некоторые выпускники бесследно исчезают, а пропитанный страданиями дом сносят.