Самарская область заняла пятое место среди регионов Приволжского федерального округа по количеству вакансий для психологов в 2026 году. Об этом сообщает МК в Самаре со ссылкой на данные сервиса по поиску работы. Всего в ПФО открыто более 900 профильных вакансий, и Самарская область вместе с Пермским краем делит четвёртое-пятое места — по 11% предложений.



Большинство вакансий — 83% — приходится на учебные заведения. Клиники формируют 4% спроса, компании из сферы продаж и клиентского сервиса — 3%. Три четверти предложений (74%) адресованы соискателям с опытом, остальные доступны новичкам. При этом только 17% кандидатов не имеют стажа.



Медианная предлагаемая зарплата психологов в ПФО составила 42,7 тыс. рублей. При этом зарплатные ожидания соискателей в губернии выше рыночных предложений — 57,3 тыс. рублей.