В Роструде разъяснили, что Трудовой кодекс не содержит закрытого перечня уважительных причин — работодатель оценивает их самостоятельно, а спорные ситуации решаются в суде.



Судебная практика допускает признание снегопада уважительной причиной отсутствия на рабочем месте (определение Верховного суда РФ от 12 августа 2019 г. № 5-КГ19-98). Если в регионе официально введён режим ЧС из-за аномальных осадков, это становится дополнительным аргументом в пользу работника: невозможность добраться до офиса носит объективный характер.



Однако, чтобы отсутствие не квалифицировали как прогул, самарцам советуют своевременно предупредить работодателя — по телефону, почте или через мессенджер — и позже предоставить объяснительную с подтверждающими документами: скриншотами сообщений экстренных служб, данными о перекрытии дорог или актами коммунальников. Если причина признана уважительной, привлекать к дисциплинарной ответственности нельзя.