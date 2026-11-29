В Сызрани произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Авария случилась 28 ноября около 14:50 на улице Смолина.



По данным ГУ МВД России по Самарской области, 36-летний мужчина за рулём Lada Granta двигался со стороны улицы Урицкого в направлении Рабочей.



Возле дома №17 он наехал на 11-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. Ребёнок получил травмы, но, к счастью, несерьёзные — врачи оказали ему разовую медицинскую помощь. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства происшествия, проводится проверка.