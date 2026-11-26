Детская школа искусств им. А.Я. Басс получила звание «Лучшая детская школа искусств» в России. Коллектив с заслуженным успехом в МАКСе поздравил глава Самары Иван Носков

Он также сообщил, что сегодня Самара занимает четвертое место среди городов-миллионников по количеству детских школ искусств: в городе работает 34 муниципальных ДШИ, в которых обучается почти 16 тысяч детей. Это порядка 9% от общего количества детей от 5 до 17 лет, что выше средних значений по России и Приволжскому федеральному округу. Ученики школ искусств регулярно становятся лауреатами и стипендиатами региональных, всероссийских и международных конкурсов, не менее титулованы и многие педагоги, в том числе молодые.

"Со своей стороны регулярно обновляем материальную базу школ, в том числе при поддержке нацпроекта «Семья». Кстати, готовим к открытию в этом году новое отделение детской школы искусств № 9 в Куйбышевском районе. У детских школ искусств — задача непростая. Академическое образование — вокальное, инструментальное, художественное и т.п. — требует вложения сил, времени, эмоций. Но результат того стоит", - написал Иван Носков.