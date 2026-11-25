В Самаре завершаются восстановительные работы после массовой ночной атаки вражеских беспилотников. Об этом заявил глава города Иван Носков.

От вражеского налёта пострадали шесть домов в Куйбышевском и Ленинском районах, соцучреждения в Куйбышевском районе. Тепловой контур поврежденных зданий уже восстановлен. Возобновлена подача отопления и газа в Куйбышевском районе.

Электросети пока ремонтируют, но подача света уже началась. Восстанавливается и снабжение домов горячей воды. После окончания основных работ аварийные бригады останутся дежурить на ночь.

«С завтрашнего дня все школы и детские сады работают в штатном режиме, за исключением детского сада № 466. Его здание больше остальных пострадало от атаки БПЛА, поэтому детей временно переводим в детский сад № 350», — сообщил глава Самары.

Если в работе детсадов и школ случатся какие-то изменения, информация появится в родительских чатах не позднее 7:00.

«Ситуацию держу на личном контроле, соцслужбы города помогают пострадавшим жителям оформить все положенные льготы. Средства в бюджете города на случай подобных ситуаций предусмотрены», — пояснил Иван Носков.