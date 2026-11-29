Глава Самары Иван Носков обратился к горожанкам с поздравлением в День матери. Он отметил, что материнская любовь и поддержка — это то, что каждый человек ощущает с первых дней жизни, часто не замечая, пока она рядом.



«Есть вещи, которые не замечаешь, пока они есть. Тихий голос, способный успокоить и вселить уверенность. Безусловная и безмолвная поддержка даже через тысячи километров. Тихое „ты справишься“, „я в тебя верю“, даже когда ты сам не уверен в себе», — написал мэр.



Иван Носков поблагодарил мам за бессонные ночи и тёплые объятия, за любовь без условий и причин, за терпение и веру в детей. Он пожелал им крепкого здоровья, душевного спокойствия и гармонии, а также чтобы сыновья и дочери радовали успехами. «Пусть каждый день приносит новые радости материнства! С праздником!» — заключил глава города.