В рамках празднования Дня матери Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с матерями региона, в числе которых были женщины, носящие почетное звание «Мать-героиня». В Самарской области таких женщин пять.



В 2023 году Указом Президента РФ Владимира Путина двум многодетным матерям Самарской области Вере Мулялиной и Жанне Судаковой присвоено звание «Мать-героиня». В 2026 году его заслужили Алина Гукасян, Нина Буравова и Эмилия Савина.



Глава региона поздравил всех присутствующих с праздником, поблагодарил за нелегкий материнский труд и подчеркнул, что многодетная семья — это особая ценность. Встреча прошла в формате чаепития. Глава региона пообщался с многодетными матерями на самые разные темы, они не только рассказали о себе, о своих семьях, но и затронули важные темы, такие как сохранение семейных традиций, поддержка многодетных семей и многое другое.



Губернатор поддержал инициативу Марины Нехоткиной по созданию мурала, посвященного многодетной матери или многодетной семье. Этот вопрос будет проработан совместно с заместителем председателя Правительства Самарской области Региной Воробьевой.



«Мы работаем над стимулами финансовыми и нефинансовыми, чтобы ребята знали, что у них будет опора, когда они станут родителями, будут разные возможности деток поддерживать. Поэтому донесение до них семейных ценностей, в том числе и через такие муралы, — это здорово. Мы обязательно подумаем, как это правильно будет сделать, и на теплое время — на весну — запланируем. Мурал сделаем в Октябрьске, и это будет хорошим примером для других муниципалитетов», — сказал Вячеслав Федорищев.



Алина Гукасян поделилась своим опытом и рассказала о значимости семейных ценностей в воспитании детей в многодетных семьях. Она также поблагодарила Губернатора Самарской области за ряд конкретных улучшений в поселке Чапаевский: открытие нового ФАПа в п. Чапаевский в 2025 году, ремонт детского сада «Тополек» в 2025 году и обустройство внутрипоселковых дорог и т.д.



Вера Мулялина отметила, что регион уделяет большое внимание многодетным семьям и отметила важность этой работы. Нина Буравова также рассказала о важности сохранения семейных традиций. Кто-то, например, собирается всей семьей в бане по субботам.



Общение и вся встреча проходили в теплой неформальной обстановке. Мамы попросили главу региона рассказать о его семье и семейных традициях. Вячеслав Федорищев почеркнул, что его родители делали акцент на образовании детей и уделяли этому вопросу самое пристальное внимание. Кроме того, глава региона рассказал душевную историю о том, как в старших классах он вместе с мамой пек дома торт.



Среди приглашенных гостей была Лидия Жабина. Она получила медаль «Материнство» еще в советское время, в 2012 году знак отличия «Материнская доблесть» II степени. А ко Дню матери в этом году ей был вручен почетный знак «Материнская доблесть» I степени.



Встреча завершилась самыми добрыми пожеланиями от губернатора в адрес всех матерей и совместными фотографиями на память.