В Самаре после капитального ремонта возобновило работу гинекологическое отделение городской клинической больницы № 8 на улице Нагорной, 88. Ремонт провели по решению губернатора Вячеслава Федорищева за счёт средств областного бюджета.



В здании перепланировали помещения, заменили инженерные сети, обновили фасад и кровлю, установили новые лифты. Помимо гинекологии, в обновлённых корпусах разместились два терапевтических и неврологическое отделения, а также реанимация на шесть коек.



Гинекологическое отделение рассчитано на 47 пациентов. Здесь оказывают консервативную и хирургическую помощь, появились новые процедурные кабинеты, палаты и операционная с современным оборудованием. По словам заведующей Ольги Бухановой, врачи выполняют лапароскопические, полостные и пластические операции, а также органосохраняющие вмешательства. За десять месяцев 2026 года специалисты провели 230 эндоскопических и 310 пластических и полостных операций, а также 1 560 гистероскопий.



До конца года планируется завершить строительство 32 модульных объектов и капремонт ещё 60 медицинских учреждений.