Два представителя Самарской области вошли в число 60 победителей индивидуальных конкурсных треков всероссийского проекта «Флагманы образования». Евгений Ганжов отличился в направлении «СпортТрек», а учитель из Сызрани Анна Устименко стала победителем трека «Учить и учиться». Награды участникам вручили в Москве.

Конкурс организовала президентская платформа «Россия – страна возможностей». В этом сезоне на индивидуальные направления поступило более 35 тысяч заявок. Участникам предстояло пройти несколько этапов отбора, продемонстрировать профессиональные навыки, потенциал и умение применять знания на практике.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил земляков с результатом.

«В этом сезоне поступило более 35 000 заявок на индивидуальные конкурсные треки проекта «Флагманы образования». И здорово, что наши земляки Евгений Ганжов и Анна Устименко вошли в число 60 победителей, гордимся!»

В направлении «Учить и учиться» соревновались 29 тысяч старшеклассников, студентов и педагогов. «СпортТрек» объединил более 6 тысяч тренеров, учителей физкультуры, спортсменов и студентов, работающих в сфере физического воспитания детей и молодежи.

Евгений Ганжов — директор школы футбольного клуба «Акрон», кандидат исторических наук. Его педагогический стаж составляет около 15 лет. За это время он работал учителем истории и обществознания, преподавал в вузе, занимался образовательными программами, а теперь руководит школой клуба.

Ганжов выбрал профессию, поскольку считает образование важным фактором формирования личности. В конкурсе «СпортТрек» он увидел возможность оценить собственный опыт с новой стороны и найти дополнительные способы использовать спорт в воспитании. По его мнению, физическая активность помогает развивать не только тело, но и дисциплину, ответственность, характер, умение работать на результат и справляться с трудностями.

Анна Устименко — учитель русского языка и литературы Центра образования «Патриот» в Сызрани. Она выросла в семье педагога, а пример матери повлиял на выбор будущей профессии. После получения высшего образования Анна вернулась в родную школу уже в качестве учителя.

В конкурсе «Учить и учиться» сызранский педагог уделяла внимание современным образовательным подходам, творческим методам работы и взаимодействию с учениками, родителями и коллегами. Для нее важны доверие, диалог и постоянное профессиональное развитие. Победу Анна рассматривает не как завершение пути, а как стимул двигаться дальше и пробовать новые форматы преподавания.

Финальная встреча прошла в Московском дворце пионеров на Воробьевых горах. Участники познакомились с опытом коллег, встретились с представителями профессионального сообщества и обсудили новые подходы к обучению и физическому воспитанию детей.

Для педагогов направления «Учить и учиться» организовали программу повышения квалификации по мотивации школьников, вовлеченности в образовательный процесс и улучшению результатов. Они также посетили «Хорошколу» и Московский педагогический государственный университет, где приняли участие в обсуждении с представителями органов власти и педагогами-практиками.

Проект «Флагманы образования» реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Росмолодёжи. Его задача — находить перспективных педагогов, управленцев в сфере образования и студентов, помогать им развиваться профессионально и обмениваться опытом.