После объявления ракетной опасности 19 ноября в Самарской области аэропорт Курумоч провёл организованную эвакуацию пассажиров и персонала. Меры приняты для обеспечения безопасности. По данным воздушной гавани, сотрудники остаются с пассажирами и готовы оказать необходимую помощь.



Из-за введённых ограничений задержаны 4 рейса. Аэропорт возобновит работу после снятия ограничений. Пассажирам рекомендуют следить за обновлениями в официальном канале Курумоча и на сайте аэропорта, а также уточнять статус рейса в авиакомпании.



Напомним, сирены сработали в 15:20. Из-за тревоги приостанавливали движение наземного общественного транспорта, метро работает как укрытие.



ОБНОВЛЕНИЕ: Отбой ракетной опасности объявлен с 16:43. Движение обшественного транспорта восстановлено.