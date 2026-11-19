«Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный», — сообщил глава Самары Иван Носков в 15:20 19 ноября.



Мэр также напомнил о запрете на публикацию фото и видео с беспилотниками и другой военной техникой, а также последствий их применения. «Публикация помогает врагу координировать свои действия с целью нанесения максимального урона мирным жителям и гражданской инфраструктуре», — подчеркнул он.



Глава города призвал горожан сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации. Телефон единой дежурно-диспетчерской службы — 112.



Самарцам стоит дождаться официальной отмены угрозы, прежде чем идти на остановки автобусов, троллейбусов и трамваев.



ОБНОВЛЕНИЕ: Отбой ракетной опасности объявлен с 16:43. Движение обшественного транспорта восстановлено.