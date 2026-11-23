В Самарской области в понедельник, 23 ноября, ожидаются сильные осадки. Местами дождь будет переходить в мокрый снег, возможны налипание снега на проводах и ухудшение видимости на дорогах. Об этом предупредили в МЧС.

По данным спасателей, видимость может снизиться до 500–1000 метров. Водителей призывают быть особенно внимательными, соблюдать скоростной режим и включить противотуманные фары.

По возможности лучше отказаться от поездок на личном автомобиле. На улице следует держаться подальше от деревьев, линий электропередач и шатких конструкций. Не стоит парковать машины под деревьями и укрываться рядом с ними во время непогоды.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112.