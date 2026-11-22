Жителям Самарской области начали поступать звонки и сообщения в мессенджерах от имени сотрудников ЗАГСа. Неизвестные предлагают «выкупить» желаемую дату и время для регистрации брака — якобы для того, чтобы гарантированно расписаться в удобный день. Услуга стоит дороже госпошлины.

В комитете регистрации брака по Самарской области официально заявили: ЗАГС не обзванивает граждан и не пишет в мессенджерах с предложением выкупить даты регистрации заключения брака. Выбрать дату, время и место можно только при подаче заявления — лично в орган ЗАГС или через портал Госуслуги. Запись доступна за 12 месяцев до даты регистрации.

Единственный обязательный платёж — государственная пошлина, которая составляет 350 рублей. Никаких дополнительных «бронирований» и «выкупов» законом не предусмотрено.