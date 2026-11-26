Житель Самарской области выслушал приговор за мошенничество: он получил 2 года 2 месяца 5 дней принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Как сообщили в областном суде, мужчина обманул покупателя автомагнитолы на 485 450 рублей, а деньги потратил на ставки.
Сначала, в июле 2026 года, мужчина разместил в интернете объявление о продаже автомагнитолы, хотя товар уже был продан другому человеку. Откликнувшемуся покупателю он под видом оплаты устройства, страховки и доставки выманил 15 700 рублей — но отправлять товар не собирался, а деньгами распорядился по своему усмотрению.
Когда покупатель начал требовать деньги обратно, мужчина заявил, что вернёт долг, если выиграет на ставках, и предложил оплатить их. Покупатель согласился и передал коды подтверждения — после этого с его счёта списали ещё 469 750 рублей. Эти деньги осуждённый проиграл. Суд квалифицировал оба эпизода как мошенничество.
Мошенник из Самары проиграл на ставках украденные полмиллиона рублей
Житель Самарской области выслушал приговор за мошенничество: он получил 2 года 2 месяца 5 дней принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Как сообщили в областном суде, мужчина обманул покупателя автомагнитолы на 485 450 рублей, а деньги потратил на ставки.