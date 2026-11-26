Житель Самарской области выслушал приговор за мошенничество: он получил 2 года 2 месяца 5 дней принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Как сообщили в областном суде, мужчина обманул покупателя автомагнитолы на 485 450 рублей, а деньги потратил на ставки.



Сначала, в июле 2026 года, мужчина разместил в интернете объявление о продаже автомагнитолы, хотя товар уже был продан другому человеку. Откликнувшемуся покупателю он под видом оплаты устройства, страховки и доставки выманил 15 700 рублей — но отправлять товар не собирался, а деньгами распорядился по своему усмотрению.



Когда покупатель начал требовать деньги обратно, мужчина заявил, что вернёт долг, если выиграет на ставках, и предложил оплатить их. Покупатель согласился и передал коды подтверждения — после этого с его счёта списали ещё 469 750 рублей. Эти деньги осуждённый проиграл. Суд квалифицировал оба эпизода как мошенничество.