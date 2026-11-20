Прокуратура установила, что в райцентре Шентала Самарской области мемориальный комплекс, посвящённый солдатам Великой Отечественной войны, содержался ненадлежащим образом. Даже Вечный огонь не горел. Всё это нарушает законодательство об увековечении памяти погибших при защите Отечества.

«Прокурор района внёс главе сельского поселения представление. В результате прокурорского вмешательства обеспечено подключение и зажжение мемориального огня. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», — сообщили в прокуратуре Самарской области.

А председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования дела, возбуждённого после гибели ребёнка на детской площадке в Самаре. Родители обратились к нему, будучи не согласными с выводами экспертиз. Подробности по ссылке.