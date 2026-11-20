Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о расследовании уголовного дела о гибели 8-летнего ребёнка в Самаре. Поводом стало обращение родителей мальчика, которые усомнились в результатах проведённых экспертиз.

Трагедия произошла в марте 2026 года. Мальчик упал с высоты на детской площадке, расположенной над подземной парковкой. От полученных травм ребёнок скончался.

По этому факту следственные органы СК России по Самарской области расследуют уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления СК России Михаилу Ламонову представить актуальный доклад о ходе расследования и доводах, изложенных в обращении родителей.