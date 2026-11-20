В Самарском академическом театре оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича состоялся торжественный вечер «Дружба не имеет границ», посвященный 25-летию Осетинского национально-культурного центра «Алания» и Году единства народов России.

Губернатор Вячеслав Федорищев направил виновникам торжества и гостям праздника свой приветственный адрес. За активную гражданскую позицию и вклад в сохранение национальной культуры Благодарственными письмами Думы отмечены члены организации.

«Все эти годы «Алания» вносит неоценимый вклад в сохранение языкового наследия и самобытных традиций осетинского народа, бережно передавая это богатство молодому поколению. В Год единства народов России подобные мероприятия — яркий пример того, как народная культура объединяет людей и служит основой для взаимопонимания и уважения», — сказал директор Дома дружбы народов Самарской области Игорь Буров.

Кульминацией вечера стала концертная программа с участием творческих коллективов и исполнителей. Особенно тепло зрители встречали выступления прославленного ансамбля «Амонд». На одной сцене встретились представители разных поколений и национальностей, объединённых любовью к родной культуре. Праздник стал ярким подтверждением истины, что дружба не имеет границ. За четверть века «Алания» стала неотъемлемой частью культурной жизни региона, настоящим домом для многих поколений осетин Самары и верным другом для всех национально-культурных объединений области.

История «Алании» началась задолго до официальной регистрации: осетины Самары жили одной большой семьёй, вместе отмечали праздники. В этой сплочённости и родилась мысль о месте, где связь с корнями станет постоянной. Идейным вдохновителем и создателем центра стал Почётный гражданин города Ростислав Хугаев. Центр зарегистрирован в апреле 2001 года; его главная задача — сохранение родного языка и традиций, сплочение осетин, воспитание патриотизма, сотрудничество с другими национально-культурными объединениями.

Тёплые семейные встречи вдохновили на создание танцевального коллектива. Художественным руководителем ансамбля «Амонд» («Счастье») стал заслуженный работник культуры РФ, народный артист Республики Северная Осетия — Алания Владимир Арсоев. Ансамбль быстро обрёл популярность и получил звание «Народный ансамбль художественной самодеятельности Самарской области», представлял творчество на международных фестивалях.

С 2004 года педагогом-организатором и главным редактором газеты «Алания» является Тамара Маргиева. Доброй традицией стали празднование Дня осетинского языка, дня рождения Коста Хетагурова, проведение диктантов по родному языку и новогодних утренников, интеллектуальные игры и встречи молодёжи. Ежегодно центр проводит национальные праздники — Святого Уастырджы и Хетага, собирающие земляков и представителей национально-культурных центров Самары.

С глубоким почтением «Алания» отмечает День Победы: особенно масштабным стало мероприятие к 80-летию Победы в Этнопарке Дружбы Народов, где никого не оставил равнодушным показ баллады Гриса Плиева «Семь черкесок» о судьбе братьев Газдановых. Ежегодно члены центра собираются в память о трагедии в Беслане.