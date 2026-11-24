В Самаре с 24 по 29 ноября будут временно ограничивать движение трамваев на нескольких перекрёстках с автомобильными дорогами. Ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей и предоставлением технологических окон для проведения работ.

Первое ограничение введут с 22:00 24 ноября до 02:00 25 ноября на пересечении улицы 22-го Партсъезда и улицы Победы. В это время изменятся схемы движения трамваев № 4, 7, 19, 21 и 23.

Трамваи № 4 и 23 проследуют в объезд через улицы Гагарина, Промышленности, Аэродромную, Партизанскую, Тухачевского, Дачную и Пензенскую, а также по другим улицам в зависимости от направления. Маршруты № 7 и 19 будут следовать через улицы Ташкентскую, Демократическую, Ново-Садовую, Ново-Вокзальную и Ставропольскую. Для трамвая № 21 изменится схема движения в направлении Костромского переулка.

Также ограничения введут на следующих участках:

с 02:00 до 05:00 25 ноября – на пересечении улиц Аэродромной и Авроры;

с 22:00 25 ноября до 00:00 26 ноября – на пересечении улицы Алма-Атинской и проспекта Металлургов;

с 01:00 до 02:00 26 ноября – на пересечении улиц Ташкентской и Стара-Загора;

с 02:00 до 05:00 26 ноября – на пересечении улиц Ново-Вокзальной и Стара-Загора;

с 22:00 27 ноября до 05:00 28 ноября, а также с 22:00 28 ноября до 05:00 29 ноября – на пересечении улицы Красноармейской с улицами Агибалова и Спортивной.

На время этих работ изменятся схемы движения трамваев № 1, 4, 16 и 23. Маршруты № 1 и 16 будут следовать через улицы Чапаевскую, Фрунзе, Красноармейскую, Арцыбушевскую, Полевую и Мичурина. Трамвай № 4 будет курсировать по кольцевой схеме через улицы Ново-Садовую, Мичурина, Киевскую, Аэродромную, Гагарина и 22-го Партсъезда. Маршрут № 23 также станет кольцевым и пройдёт через улицы Ново-Садовую, Врубеля, Антонова-Овсеенко, Ставропольскую, Гагарина и Партизанскую.

Пассажирам рекомендуют учитывать временные изменения при планировании поездок.