Во вторник, 24 ноября, в Самаре пройдёт футбольный матч. На стадионе «Солидарность Самара Арена» встретятся «Акрон» и московский «ЦСКА». Начало игры — в 18:00. В связи с этим для повышения транспортной доступности стадиона в городе будет курсировать дополнительный общественный транспорт.

Для удобства болельщиков автобусы маршрутов № 1 и № 67 будут заезжать на территорию парковки стадиона с 15:00 до 18:00, а после матча — с 20:00 до 21:00.

Трамвайно-троллейбусное управление Самары в течение дня будет непрерывно контролировать движение трамваев № 5, 11, 12, 22, 24 и 25.

После матча для развоза зрителей подадут дополнительный подвижной состав, включая низкопольный транспорт для маломобильных пассажиров. Транспорт будет отправляться по мере наполнения салонов с минимальным интервалом.