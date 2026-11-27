В преддверии Дня Неизвестного солдата с 1 по 3 декабря ежедневно с 11.00 до 17.00 в Историческом парке «Россия – моя история» в Самаре будет работать уникальная выставка Регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России» в Самарской области (6+).

Командиры и бойцы студенческого поискового отряда «Сокол» Самарского университета под руководством председателя Регионального совета РО ООД «Поисковое движение России» в Самарской области Евгения Ривкинда расскажут о целях и задачах Поискового движения России, о реализуемых поисково-патриотических проектах на территории Самарской области и Снежнянского района Донецкой Народной Республики, покажут в рамках Всероссийского проекта «Вахта Памяти» артефакты времен Великой Отечественной войны, обнаруженные на полях сражений в Смоленской, Орловской, Тверской, Калужской и Ленинградской областей в ходе поисковых экспедиций, продемонстрируют в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности» выставку архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории.

Ежедневно в указанные даты также будет работать Общественная приемная в рамках Всероссийского проекта архивного поиска «Судьба солдата» для оказания помощи всем желающим жителям Самарской области в обнаружении и сохранении информации о погибшем или пропавшем без вести родственнике в годы Великой Отечественной войны на основных поисковых сайтах министерства обороны РФ и Всероссийского информационного поискового центра.