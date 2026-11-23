Компания из Самары, выпускающая дорожные знаки, барьерные ограждения и металлоконструкции, завершила обучение рабочей группы методикам бережливого производства.



Сотрудники освоили картирование процессов, систему 5С, производственный анализ и методы выявления потерь. Следующий этап — диагностика: эксперты Регионального центра компетенций (РЦК) помогут проанализировать текущие процессы, найти узкие места и составить план улучшений для пилотного участка.



«Бережливое производство — это не про то, чтобы заставить людей работать быстрее. Это про то, чтобы убрать лишнее с их пути. Когда сотрудник понимает, где теряется время и ресурсы, он сам начинает предлагать решения», — отмечают в РЦК.



Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчёркивал, что рост производительности труда — одна из ключевых задач развития реального сектора экономики. В регионе уже более 240 предприятий внедряют бережливые технологии, а совокупный экономический эффект от участия в проекте превысил 4 млрд рублей. С начала 2026 года инструментам бережливого производства обучились более 300 сотрудников предприятий-участников, а за всё время реализации проекта подготовлено свыше 1000 специалистов.



«Бережливые технологии помогают предприятию справиться с растущими объёмами заказов и сделать производство более предсказуемым», — подчеркнул министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.