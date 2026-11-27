С января по сентябрь 2026 года малые и средние предприятия Самарской области получили 4,3 млрд рублей банковского финансирования с помощью «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. По объёму привлечённых средств регион вошёл в десятку лидеров среди субъектов России.

Этот механизм господдержки помогает предпринимателям получить кредит даже при недостаточном залоговом обеспечении. Поручительство покрывает до 50% суммы кредита и предоставляется бесплатно для бизнеса. Его максимальный размер может достигать 1 млрд рублей, срок — до 10 лет.

«Механизм „зонтичных“ поручительств остаётся одним из наиболее востребованных инструментов господдержки в Самарской области. Он позволяет предпринимателям привлекать банковское финансирование на реализацию проектов даже при отсутствии достаточного залогового обеспечения», — отметила министр экономического развития и инвестиций региона Анастасия Рыбакова.

Всего за девять месяцев 2026 года малый и средний бизнес России привлёк под такие поручительства 174,2 млрд рублей — на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.