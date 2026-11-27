Жители Самарской области получат январские пенсии раньше срока. Об этом сообщили в Социальном фонде России. Средства в декабре поступят на счета тех, кто выбрал безналичный способ получения через банк.

Выплаты, которые обычно приходят с 3 по 11 число, по предварительным данным, будут перечислены 29–30 декабря. Досрочная выплата распространяется на все виды пенсий: страховые, социальные, накопительные, по старости и по инвалидности. Пенсии, доставляемые Почтой России, будут выплачивать по графику региональных отделений в январе — почтальоны принесут средства с 2 по 25 января.

В Соцфонде подчеркнули: выплаты поступают автоматически, заявлений подавать не нужно. Уточнить информацию о перечислениях можно в банках и отделениях Почты России.