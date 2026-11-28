В 2027 году жителей Самары и Самарской области, получающих страховые пенсии, ждут сразу две индексации. Выплаты увеличат в феврале и апреле. О предстоящем повышении рассказал председатель Социального фонда России Сергей Чирков на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Первую индексацию проведут 1 февраля 2027 года. Страховые пенсии увеличат на 6,8% с учетом роста потребительских цен за предыдущий год. Второе повышение запланировано на 1 апреля — еще на 3,3%. Оно будет зависеть от роста доходов Социального фонда. Таким образом, суммарное увеличение выплат составит около 10,3%.

По данным пресс-службы Социального фонда России, после двух индексаций средний размер страховой пенсии по старости у неработающих пенсионеров достигнет 30,2 тысячи рублей. Ежемесячная прибавка составит в среднем 2,4 тысячи рублей. Повышение коснется и работающих пенсионеров. Всего страховые пенсии в стране получают 43 миллиона человек.

Изменится и размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. Уже с февраля она увеличится до 10,2 тысячи рублей. Для пенсионеров старше 80 лет и людей с инвалидностью первой группы, которым положена повышенная фиксированная выплата, ее размер достигнет почти 20,5 тысячи рублей в месяц.

Кроме того, в 2027 году жителей Самарской области ждет увеличение ряда социальных выплат. В частности, на 15% вырастет пособие по беременности и родам. Также повысятся максимальный размер выплат по больничным листам и материнский капитал.