12 декабря в Самарском драматическом театре им. Горького пройдет премьерный показ «Республики ШКИД» (12+) по одноименному роману Григория Черных и Л. Пантелеева. Спектакль ставит российский режиссёр, заслуженный деятель искусств Республики Южная Осетия, Роман Габриа. Эксклюзивно для АиФ-Самара он рассказал, что именно увидят зрители в инсценировке известного советского хита.

В спектакле будет показан один день из жизни ШКИДовцов от утреннего подъема до самого вечера. За основу взят эпизод с кражей табака. Этот день ознаменован тем, что к воспитаннику Горбушке должна прийти мама, и класс находится в ожидании этого события. Зрители увидят на сцене главных героев книги: Цыгана, Янкеля, Косаря, Мамочку, Гогу, Воробья. Последнего, кстати, сыграет не актёр «Теремка», а приглашенный студент.

«Я поместил в этот день триггерные ситуации, которые раскрывают героев с разных сторон. Надо помнить, что это не обычные люди, а асоциальные элементы, малоление преступники, собранные в одном месте. Их надо как-то упорядочить и сделать полноценными гражданами нового общества. И это одни из первых дней ШКИДы, то есть эти дети еще дикие», - рассказал режиссер.

Большое внимание уделено декорациям и костюмам. Это будет попытка воспроизвести школьный класс таким, каким он описан в романе. Художник-сценограф Татьяна Артамонова и художник по костюмам Софья Габриа тщательно изучили, как выглядели подобные учебные заведения периода Гражданской войны и как одевались беспризорники.

В центре сцены будет находится класс школы-интерната, который смежными дверями соединен с кабинетом заведующего Викниксора (его сыграет Герман Загорский) и карцером.

Никаких пересечений с советским фильмом 1966 года Геннадия Полоки не будет.

«Я изучил много литературы на эту тему и определил для себя общество внутри ШКИДы как серьезную, почти тюремную-бандитскую, группировку, которая живет по законам улицы. И это далеко не та творческая наивная среда, как в фильме. В центр сюжета помещен педагог Викниксор — человек старой формации, дореволюционный интеллигент. Фильм посвящен столкновению нового и старого миров. Перед нами стоит иная задача», - объяснил Роман Габриа.

Большое интервью с Романом Габриа читайте на Samara.aif.ru завтра, 27 ноября.