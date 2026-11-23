Городской департамент строительства объявил новый тендер на внутреннюю отделку Дворца культуры имени Литвинова на площади Кирова. Начальная цена контракта — 163,6 млн рублей. Подрядчику предстоит отреставрировать паркет и плинтусы на втором, третьем и четвёртом этажах, уложить гомогенное покрытие и мозаичный бетон. Работы должны завершиться к маю 2027 года.

Подрядчик обязан сохранить исторический декор здания — памятника культуры регионального значения. Фото: АиФ в Самаре

Масштабная реконструкция ДК началась осенью 2020 года после трагедии: 1 сентября 2019-го с фасада рухнула мраморная плита, погиб 10-летний ребёнок. Изначально объект планировали сдать в 2022 году, затем срок перенесли на 2027-й.



После завершения реставрации во Дворце откроются три зала: концертный на 800 мест, театральный на 300 и конференц-зал на 270. У каждого предусмотрены отдельные гардеробы, гримёрные и буфеты.