Глава города Самары Иван Носков выступил на Международном муниципальном форуме, который проходит в Национальном центре «Россия» в Москве. В рамках секции «Практики вовлечения граждан в решение вопросов развития территорий» он поделился опытом Самары по взаимодействию с территориальными общественными самоуправлениями и вместе с юными участниками проекта «Школьная академия городских инициатив» представил результаты первого сезона работы проекта.

«Развитие современных городов невозможно без непосредственного участия жителей. Когда мы разрабатывали стратегию развития Самары до 2036 года и формировали основные направления подготовки к 450-летию города, провели целый ряд стратегических сессий с разными целевыми группами — от молодежи до руководителей крупных промышленных предприятий. Этот опыт показал, что жители готовы и хотят участвовать в управлении, вносить свой вклад в повышение качества жизни в городе. Поэтому поставили себе задачу продолжить открытый диалог и увеличить количество человекоцентричных проектов, которые вовлекают горожан в принятие стратегических решений», – сказал глава города Самары Иван Носков.

Одной из двух представленных практик стал проект «Школьная академия городских инициатив» — «ШАГИ». Ребята — более 1000 школьников с 7 по 11 классы из 60 школ — объединились в команды и предложили 120 идей по благоустройству школьных территорий и организации мероприятий. По итогам открытого голосования определили девять проектов-победителей, на их реализацию из городского бюджета выделили более 4 млн рублей. Теперь в школах есть новые общественные, спортивные и образовательные пространства: музей, спортивная площадка «Поле возможностей», воркаут-зона, экопарк и площадка для тренировок по управлению FPV-дронами. Кроме того, ребята самостоятельно организовали фестиваль «Самара. Космос. Первые» для жителей микрорайона.

«Проект «ШАГИ» для меня особенно важен. Мы хотим, чтобы молодежь не просто высказывала идеи, а умела воплощать их в жизнь — училась принимать решения и нести за них ответственность. Ребята увидели, как устроено городское хозяйство, научились работать в команде с моими заместителями, сопоставлять желания с возможностями бюджета и доводить начатое до конца. Уверен, среди первых выпускников «ШАГов» есть будущие управленцы», – отметил Иван Носков.

Вместе с главой города Самары Иваном Носковым о проекте «ШАГИ» участникам Международного муниципального форума рассказали сами школьники — ученики школ №№ 68 и 94 города Самары Егор Бутинов и Илья Баландин и выпускник лицея Самарского социально-педагогического университета, ныне студент Финансового университета при Правительстве РФ Тимур Курбанов.

«Во время «ШАГов» мы жили своим проектом: придумывали, рисовали планировки, спорили, переделывали и снова собирались. Рядом всегда был Иван Николаевич Носков вместе со своей командой: не только на открытии и на закрытии проекта, но еще и на разных этапах реализации. Он давал советы, подбадривал. Мы чувствовали, что нас воспринимают всерьез — не как школьников с «детским» проектом, а как настоящую рабочую команду города», – сказал ученик школы № 68 города Самары Илья Бутинов.

Второй представленной практикой Самары стала работа с территориальными общественными самоуправлениями. Сегодня в городе действуют 76 ТОС, объединяющих большую часть районов города.

«ТОСы — движущая сила, которая может многое дать любому муниципалитету, но в Самаре ее возможности практически не использовались. Мы предоставили ТОСам возможность высказываться и непосредственно участвовать в принятии управленческих решений: создали комиссии по развитию ТОС в девяти районах и общегородскую комиссию, познакомили председателей с работой структурных подразделений администрации города и муниципальных учреждений. Самара готовится к 450-летию, впереди много масштабных инфраструктурных проектов, и ТОСы должны стать крепким связующим звеном между властью и жителями», – рассказал Иван Носков.

Также практиками вовлечения граждан в решение вопросов развития территорий на сессии поделились сенатор Российской Федерации, член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Сергей Пономаренко, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, главный управляющий партнер по городскому развитию ВЭБ.РФ Ирина Макиева, руководитель Дирекции инициативного бюджетирования в государственных программах НИФИ Минфина России Дмитрий Шатохин и другие.

Отметим, что ранее две данные практики Иван Носков представил генеральному директору Президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректору Мастерской управления «Сенеж» Андрею Бетину. Наработки он предложил тиражировать на другие города и регионы.