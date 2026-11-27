Глава города Самары Иван Носков провел встречу с молодыми руководителями самарских учреждений культуры — библиотек, детских школ искусств, театров и домов культуры. Мероприятие стало площадкой для открытого диалога о перспективах развития культурной сферы в Самаре.

«За последние два года руководящий состав в наших учреждениях культуры значительно омолодился, и хотелось обсудить, как они видят дальнейшее развитие своих учреждений и в целом культурного образования в Самаре, – сказал глава города Самары Иван Носков. – На руководителях наших учреждений культуры сегодня лежит особая ответственность — им необходимо признать динамичное развитие технологий, грамотно использовать их, включая искусственный интеллект, но при этом сохранить культуру в классическом ее понимании. Это возможно сделать, только вкладывая душу в свою работу, иначе никакая современная техника и инструменты не сработают так, как нужно».

Важным вектором развития сферы культуры остается участие в национальных проектах. Так, в 2026 году 11 учреждений культуры Самары принимают участие в нацпроекте «Семья». В детские школы искусств закуплены новые музыкальные инструменты и оборудование, в Самарском литературно-мемориальном музее им. М. Горького установлены 13 экспозиционно‑выставочных витрин и экскурсионная радиосистема для проведения пешеходных экскурсий, обновлено специализированное оборудование в театрах и музеях.

Также сфера культуры Самары демонстрирует значимые достижения на всероссийском уровне. Так, Детская школа искусств имени А.Я. Басс представила Самару в финале конкурса «Лучшая детская школа искусств» и была удостоена специального приза в номинации «За сохранение и развитие академических традиций». Признание получила преподаватель музыкально‑теоретических дисциплин инклюзивного отделения детской школы искусств № 11 Ольга Попова: она вышла в финал федерального конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств – 2026» в номинации «Молодой преподаватель ДШИ».

«Встреча была очень продуктивной и интересной. Много говорили об уважении — нужно уважать своих сотрудников, вообще уважать всех вокруг. Особенно ценным был личный опыт Ивана Николаевича: он открыто говорил о своих ошибках и пути руководителя. Это очень сближает — понимаешь, что даже глава города остается живым человеком, которому тоже приходилось учиться делать первые шаги в работе. Такие истории не просто вызывают уважение, они заряжают энергией и дают силы двигаться вперед», – поделилась директор Детской центральной музыкальной школы Мария Васина.

Напомним, в Самаре работает 34 детские школы искусств — музыкальные, художественные и многопрофильные. В них обучается почти 16 тысяч детей. Образовательные возможности системы включают 12 предпрофессиональных и 27 общеразвивающих программ. Наибольшей популярностью у учащихся пользуются направления «живопись», «фортепиано», «народные инструменты», «хореография». Среди востребованных направлений также остаются народные и духовые инструменты.