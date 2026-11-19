В межрегиональном проекте «Безымянка возвращает имена» участвуют школьники трёх городов: Москвы, Воронежа и Самары. В этих городах 7 ноября 1941 года прошёл легендарный парад, с которого бойцы уходили прямо на фронт.

В Куйбышеве (ныне Самаре) воздушная часть парада стала кульминацией всего мероприятия. Над центральной площадью запасной столицы пролетели боевые самолеты. И в этом строю были новейшие штурмовики Ил-2.

Согласно архивным данным, в воздушном параде участвовала 1-я запасная авиабригада, в составе которой было 35 штурмовиков Ил-2, а также истребители И-16 Качинской авиашколы. Одну из «девяток» Ил-2 вел капитан Василий Болотов, прибывший в Куйбышев для получения новых машин для фронта. Пилоты получили приказ пролететь на предельно низкой высоте (100–300 метров), чтобы произвести максимальное впечатление на военных атташе Японии и Турции. Это был единственный случай за всю войну, когда в ходе торжественного парада была проведена столь масштабная демонстрация авиации.

Судьбы отважных лётчиков, раскрытые Центром современной истории в Москве, заинтересовали исследователей-поисковиков и юных корреспондентов в Самаре, Москве и Воронеже. Первыми откликнулись кадеты, юнармейцы и спецкорреспонденты молодёжной редакции Самарской области, среди которых — дети из семей участников СВО. Они инициировали проект «Безымянка возвращает имена».

Проект «Безымянка возвращает имена» поддержали депутаты Госудумы РФ Александр Фетисов и Александр Шелковой. «Память о прошлом — наша сила, ответственность за будущее — наш долг! Как ветеран специальной военной операции, я особенно хорошо понимаю, насколько важны память о подвиге наших предков, верность Отечеству и преемственность поколений», — заявил Шелковой.

«Проект „Безымянка возвращает имена“ — это не просто дань прошлому, это живая связь между поколениями, — отметил Александр Фетисов. — Когда я был школьником, мы с одноклассниками тоже занимались поисковой работой. Работали с документами, встречались со свидетелями событий тех лет, старались восстановить хронологию и увековечить имена героев».

Открылся проект «Безымянка возвращает имена» телемостом «Парад поколений». В Самаре в диалоге приняли участие учащиеся школы № 170 с кадетским отделением-интернатом имени Героя Советского Союза Зои Космодемьянской«, школы № 177 с кадетскими классами имени Героя Российской Федерации А. Пономаренко, а также Самарского казачьего кадетского корпуса. В Москве телемост прошёл на базе музея школы № 956 и в школе № 338 им. Авдеева. Юнкоры молодёжной редакции Самарской области выступили модераторами встречи.

«Сегодняшнее мероприятие ещё раз доказывает, что молодое поколение стремится сохранить историческую память о подвиге тех, кто сражался и погиб в годы Великой Отечественной войны. Куйбышев-запасная столица — это не просто слова, это тысячи людей, которые в очень сложных производственных условиях работали в несколько смен, чтобы защитить Родину от врага. Именно поэтому, медиапроект „Безымянка возвращает имена“ имеет статус всероссийского», — отметил первый заместитель председателя Самарской губернской думы Вячеслав Романов.