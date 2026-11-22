Жители Самары уверены, что бедность начинается, когда ежемесячная зарплата падает ниже 49 тысяч рублей, а богатство — от 950 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сервисом по поиску работы.

«Для счастья россиянам в среднем необходимо 273 тысячи рублей в месяц», — выяснили авторы исследования.

Разброс мнений зависит от пола и возраста опрошенных. Мужчины считают бедными тех, кто получает менее 52 тысяч рублей, для полного счастья им нужно около 309 тысяч, а богатство для них начинается с 990 тысяч. Женщины называют более скромные цифры — 46, 240 и 880 тысяч соответственно.

Молодёжь до 35 лет считает бедностью 43 тысячи рублей в месяц, для счастья им хватает 233 тысяч, а богатые — те, кто зарабатывает 690 тысяч. Респонденты старше 45 лет считают бедностью доход ниже 52 тысяч рублей, счастьем — 285 тысяч, а богатством — от 1,1 млн.

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