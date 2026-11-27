«Тольяттиазот» стал серебряным призером ежегодного регионального конкурса «Лучший работодатель», организатором которого выступило Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

В 2026 году в конкурсе приняло участие около 300 предприятий крупного, среднего и малого бизнеса. Экспертная комиссия оценивала номинантов по комплексу критериев: от уровня социальной защищенности персонала и соблюдения стандартов охраны труда до программ поддержки семей с детьми и системного развития кадрового потенциала.

Высокую оценку жюри химгигант получил прежде всего благодаря расширенному социальному пакету. Коллективный договор компании включает более 60 видов льгот и гарантий для сотрудников и членов их семей.

Особое внимание на предприятии уделяется поддержке семейных ценностей и работников с детьми, которые составляют 70% коллектива, включая 177 многодетных родителей. ТОАЗ компенсирует сотрудникам путевки в детские оздоровительные лагеря и ведомственный санаторий «Надежда», организует корпоративные праздники, а также оказывает адресную помощь при рождении детей и подготовке к школе.

Помимо социальной защищенности, эксперты отметили масштабную деятельность предприятия по развитию кадрового резерва и института наставничества. Сегодня на производстве задействовано около 1 000 опытных менторов, помогающих молодым специалистам и студентам профильных учебных заведений адаптироваться на рабочих местах.

Дополнительным фактором успеха стал весомый вклад компании в экономику губернии. ТОАЗ стабильно входит в пятерку крупнейших налогоплательщиков Самарской области и активно сотрудничает со службой занятости, участвуя в ярмарках вакансий и региональных программах трудоустройства.

Сергей Гулькин, заместитель генерального директора по персоналу и коммуникациям АО «ТОАЗ»:

Звание лучшего работодателя Самарской области — это не просто престижная награда от профильного министерства, а объективное подтверждение того, что социальная и кадровая политика «Тольяттиазота» отвечает самым высоким стандартам. Для промышленного гиганта с коллективом более 6 000 человек забота о сотрудниках не может быть формальностью. Мы выстраиваем среду, в которой каждый специалист чувствует уверенность в завтрашнем дне: от безопасного рабочего места и достойного уровня оплаты труда до всесторонней поддержки, включая семью, здоровье и профессиональный рост. Не менее важным направлением остается поддержка семейных ценностей, благодаря которой люди связывают свое будущее с родным предприятием и регионом. Эта награда — заслуга всей нашей команды и каждого сотрудника, который своим ежедневным трудом укрепляет лидерские позиции предприятия.



АО «ТОАЗ»

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