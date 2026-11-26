В Самарской области стартовал сбор заявок на участие в региональном этапе премии «Серебряный Лучник». К участию приглашаются авторы и авторские коллективы, реализовавшие в 2026 году коммуникационные проекты на территории нашего региона. Участие – бесплатное.

В этом году на федеральном уровне премия будет вручаться уже в 30-й раз. Самарский региональный этап насчитывает 17 лет истории. За это время в нём приняли участие более 800 работ, свыше 4 650 авторов и авторских коллективов. Богатая история доказывает: премия имеет репутацию важнейшей профессиональной награды в отрасли.

«В нашем регионе ежегодно совершается множество добрых, нужных, благородных дел. Об этом надо рассказывать, чтобы ваши проекты масштабировались, прирастали новыми участниками, партнёрами. Чтобы они получали широкий общественный резонанс, тем самым вдохновляли других авторов на воплощение в жизнь своих идей и начинаний. «Лучнику» интересны не только масштабные проекты, но и небольшие, актуальные для региона инициативы», – приглашает к участию исполнительный директор премии «Серебряный Лучник – Самара» Татьяна Мокшина.

Чтобы принять участие в премии, необходимо пройти регистрацию на официальном сайте премии и загрузить туда свой проект. Регистрация продлится до 30 декабря 2026 года, а загрузить все материалы можно до 20 января 2027 г.

После 20 января проекты оценивают 17 независимых экспертов отрасли коммуникаций.

Финальный аккорд – торжественная церемония презентации лучших проектов и награждения победителей. В числе информационных партнёров премии «Серебряный Лучник – Самара» – самарские медиа, в том числе и «АиФ в Самаре».

Подробные условия смотрите на официальном сайте премии «Серебряный Лучник – Самара».