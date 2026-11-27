В Самарской области с ноября 2026 года начались занятия внеурочного курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность» для учеников 5–11 классов, регион присоединился к федеральному проекту Минпросвещения России. Для этого более 5000 педагогов, которые будут вести курс, повысили свою квалификацию.

Как подчеркнул губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, регион уделяет повышенное внимание внедрению перспективных инноваций в образовательный процесс. «Курс знакомит школьников с основами ИИ, учит проверять ответы нейросетей, распознавать недостоверную информацию и нести личную ответственность за принимаемые решения. Здесь важна цифровая гигиена. Поэтому дополнительно в школах области — в рамках нацпроекта «Экономика данных» — регулярно проходят «Цифровой ликбез» и «Урок цифры», — отметил глава региона. По словам губернатора, благодаря поддержке Минпросвещения РФ школы получат полный комплект материалов для занятий, включая методические рекомендации, интерактивные задания и набор программ для создания собственных нейролабораторий. В каждую школу поступят учебники «Введение в искусственный интеллект», вошедшие в федеральный перечень. Вести курс будут учителя, прошедшие федеральную программу повышения квалификации «Искусственный интеллект в работе учителя».

Главная задача нового образовательного курса — воспитание детей в условиях цифровизации при безусловном сохранении ведущей роли педагога. Искусственный интеллект рассматривается исключительно как дополнительный инструмент для работы учителя с классом, а не как его замена. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул приоритет педагогического контроля над технологиями: «Очень важно, что искусственный интеллект не заменит учителя. Важно, чтобы школьники не перестали думать и размышлять, ответственно подходили к использованию технологий и могли отличить правдивую информацию от той, над которой необходимо задуматься».

В Самарской области практическую сторону курса раскрывают через понятие цифровой гигиены. Как отметил Алексей Марков, заместитель директора по развитию информационных технологий, учитель информатики Самарского лицея информационных технологий, информационная безопасность для школьника — это, прежде всего, понимание того, где он находится в цифровой среде и какие данные предоставляет. «Это цифровая гигиена: надежные пароли, двухфакторная авторизация, понимание, что интернет помнит все. Нельзя выкладывать свои данные, не отключив геолокацию, — можно случайно рассказать о себе больше, чем нужно. Отдельно стоит говорить о финансовой безопасности и о защите от кибербуллинга, и учить ребёнка обращаться за поддержкой к близким и учителю», — подчеркнул педагог. По его словам, ответственность за цифровую гигиену ребенка лежит и на школе, и на родителях: «Контроль за тем, как ребенок будет применять полученные в школе знания — это общая ответственность педагога и родителей».