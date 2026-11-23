В пятницу, 20 ноября, делегация Самарской области провела переговоры с представителями китайских компаний в Москве. В составе делегации были заместитель председателя правительства региона Юлия Ершова, министр экономического развития и инвестиций Анастасия Рыбакова и исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Иван Манаев. Работа по расширению международных связей ведётся в соответствии с ориентиром губернатора Вячеслава Федорищева на развитие международного сотрудничества.



Иван Манаев представил торгово-экономический и инвестиционный потенциал области, а также рассказал о возможностях, созданных для инвесторов. Стороны обсудили проекты в сфере строительства инфраструктурных объектов, сельского хозяйства и других отраслях. По итогам встречи было подписано соглашение между правительством Самарской области и потенциальным инвестором из КНР.



Анастасия Рыбакова подчеркнула, что Минэкономразвития готово сопровождать инвестиционные инициативы китайских партнёров на всех этапах — от обсуждения параметров до запуска. Одним из результатов встречи стало приглашение представителей китайского бизнеса посетить Самарскую область.