В Самаре специалисты регионального министерства промышленности и торговли 25 ноября провели контрольную закупку. В итоге были выявлены грубые нарушения закона, сообщает пресс-служба ведомства.

Закупались пивом проверяющие в магазине на улице Чернореченской. «Из незаконного оборота изъята алкогольная продукция объемом 830 литров», — прокомментировала пресс-служба итоги акции. Заведены дела об административных правонарушениях.

«Нелегальный алкоголь — это риск для здоровья и жизни людей. Контроль будет продолжен, а нарушения — пресекаться. Призываю бизнес работать строго в правовом поле, а жителей — покупать алкоголь только в проверенных магазинах и обращать внимание на маркировку», — заявил министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

Министерство промышленности и торговли напоминает участникам потребительского рынка о необходимости строгого соблюдения требований законодательства: реализация спиртных напитков без лицензии, сопроводительных документов, фиксации в ЕГАИС и системе «Честный ЗНАК» влечет за собой административную ответственность, крупные штрафы и конфискацию продукции.

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