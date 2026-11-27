В пятницу, 27 ноября, в Самарском академическом театре оперы и балета им. Д. Шостаковича состоялось торжественное собрание в преддверии Дня матери.

Губернатор Вячеслав Федорищев поздравил женщин и вручил региональные награды.

«Большая честь — поздравить самых дорогих наших людей — мам с наступающим Днем матери. Искренне, от всей души хочу вас поблагодарить за ваш жизненный путь, который сопровождался самой большой радостью — вы мамы. Ваши сыновья и дочери, которых вы воспитали, стали по-настоящему опорой нашего региона. Нет ни одного направления в жизни, где бы роль женщины была второстепенной. Вам удается совмещать трудовые подвиги и хранить семейный очаг, помогать мужчинам — мужьям, сыновьям, внукам в их становлении и при этом оставаться очаровательными, добрыми», — обратился глава региона к присутствующим в зале женщинам, в числе которых были матери, воспитывающие родных и приемных детей, многодетные матери, жены и матери защитников Отечества, матери Героев России.

Губернатор выразил особую благодарность женщинам, чьи мужья, сыновья и внуки сейчас защищают нашу страну в зоне СВО и в тылу в составе отряда «БАРС — крылья». «Их стойкость и мужество зиждется на том, что они получают добрую весточку от вас, общаются с вами, и каждый в сложную минуту думает о доме и о маме, о семье. Это очень дорогого стоит, — отметил он. — Спасибо всем тем матерям, которые ждут своих сыновей — ждут, поддерживают и знают точно, что они вернутся».

Также Вячеслав Федорищев обратился со словами поддержки ко всем матерям, чьи сыновья отдали жизнь, выполняя воинский долг: «Сердце матери, которая потеряла сына, хочется сильно беречь. Меры поддержки — это, конечно, очень важно и мы это делаем. Но самое главное, знайте: мы все вместе. Мы всегда рядом с вами».

Высшая степень признания материнского подвига — звание «Мать-героиня», эта награда установлена Указом Президента РФ Владимира Путина. В Самарской области этого звания удостоены пять жительниц. На региональном уровне также отмечаются заслуги в воспитании детей.

В ходе торжественного мероприятия Вячеслав Федорищев вручил знаки отличия «Материнская доблесть» I и II степеней, Почетный Знак Губернатора Самарской области «За служение людям». Среди награжденных — жительницы Самары, Октябрьска, Кинеля, Чапаевска, Тольятти, Пестравского, Кошкинского, Богатовского, Шигонского, Красноярского, Нефтегорского, Елховского, Сызранского, Кинель-Черкасского, Похвистневского районов.

Всего в Самарской области с 2007 года по настоящее время знаком отличия «Материнская доблесть» I и II степеней награждены 5068 многодетных матерей.

Забота о семьях с детьми, поддержка материнства — государственные приоритеты, отраженные в нацпроекте «Семья». В регионе для семей с детьми реализуются 42 меры социальной поддержки, ими пользуются более 222 тысяч семей. Растет число многодетных семей. Если в 2025 году их было более 42600, то в этом году — уже порядка 44000.

Мария Столярова, которая награждена знаком отличия «Материнская доблесть» II степени, воспитывает шестерых детей — у нее четыре сына и две дочери. «Всем мамам хочу пожелать большой любви, счастья, здоровья, крепости духовной, всех благ, чтобы в доме всегда царили радость, гармония, уют, чтобы близкие вас ценили, любили и всегда радовали», — обратилась она.

По ее словам, примером для нее стала мама. «Хочу поблагодарить свою маму за показанный пример материнства. Я сама из многодетной семьи, у меня брат и сестра, мы росли в 90-е годы. Мама своим примером показала, что большая семья — это чудесно. Тогда не было такой поддержки, а сейчас государство оказывает большую помощь. Всех мамочек и бабушек еще раз с этим чудесным днем, счастья, здоровья, всего самого доброго», — пожелала Мария.