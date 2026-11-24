23 и 24 ноября 2026 года в Национальном центре «Россия» проходит Международный муниципальный форум - крупнейшая площадка для обмена передовым опытом развития городов и регионов и укрепления связей между представителями региональных и муниципальных органов управления. Форум собрал более 1000 представителей муниципального сообщества из 46 стран.

В форуме принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, главы муниципальных образований, эксперты, а также участники зарубежных делегаций. Организатором Форума выступает Фонд Росконгресс, соорганизатор – Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Форум проходит при поддержке Правительства Российской Федерации.

На торжественном открытии почётные гости затронули вопросы развития местного самоуправления, взаимодействия органов власти и роли муниципалитетов в решении актуальных задач страны.

«Нас объединяет одна главная задача – сделать жизнь граждан наших стран комфортнее, безопаснее и современнее. Форум является частью системных решений Президента по укреплению межмуниципальных связей, в том числе на международном уровне. Муниципальная дипломатия должна способствовать достижению этой цели. В основе нашего взаимодействия лежат практические дела и опыт, в частности – формирование комфортной городской среды, развитие городского транспорта, ЖКХ, цифровизация. Нашей стране есть чем поделиться, и, конечно же, мы открыты ко всему новому и готовы заимствовать инструменты, которые есть у наших зарубежных коллег», – обратился к участникам форума Евгений Грачев, заместитель начальника Управления Президента Российской Федерации по внутренней политике.

Особое внимание в ходе церемонии было уделено развитиию системы местного самоуправления и взаимодействию между различными уровнями власти. Спикеры отметили что эффективная работа муниципалитетов во многом зависит от того, насколько последовательно учитываются интересы жителей и насколько тесно выстроено взаимодействие между теми, кто принимает решения на федеральном, региональном и местном уровнях.

«Предыдущие два дня на форуме “Большие решения малой родины” мы обменивались практиками внутри страны, а сегодня открываем площадку международного сотрудничества – Международный муниципальный форум. В Национальном центре «Россия» на одной площадке собрались более 1000 представителей муниципального сообщества из 46 стран. Ключевая задача – не просто зафиксировать договоренности, а перейти к совместным проектам. Именно в этом переходе - от диалога к действию, от обмена опытом к сотворчеству – муниципальная дипломатия становится реальным драйвером устойчивого развития территорий», – отметила председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по региональной политике и местному самоуправлению, сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева.

Важной частью церемонии стало обращение к опыту российских регионов и практическим вопросам развития территорий. Выступающие отметили исключительное значение межрегионального и международного взаимодействий для формирования безопасного мира.

В составе делегации Самарской области – главы муниципальных образований региона, имеющих опыт развития международных партнёрских отношений и реализации совместных мероприятий в рамках побратимского сотрудничества: председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области», глава м.р. Сергиевский Анатолий Екамасов, исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области» Дмитрий Славецкий, глава Самары Иван Носков, глава Тольятти Илья Сухих, глава Сызрани Андрей Советкин, глава Жигулевска Алексей Иванов, глава Похвистнево Сергей Попов, глава Кинеля Вячеслав Тимошенко.

Председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области», глава м.р. Сергиевский Анатолий Екамасов рассказал, что форум стал хорошей возможностью познакомиться с интересными наработками коллег из разных регионов и стран. «Для себя отметил ряд перспективных решений в сфере внедрения искусственного интеллекта в процессы муниципального управления. Также заинтересовали практики государственно-частного партнерства, которые могут быть полезны и для развития Сергиевского района. Уверен, что полученные знания и новые идеи найдут практическое применение в нашей работе. Форум – это еще и площадка для продуктивного общения, приятно встречать здесь коллег из других регионов, с которыми общались ранее, и знакомиться с новыми людьми», - сказал Анатолий Екамасов.

Глава Жигулевска Алексей Иванов отметил, что особый интерес вызывают практики вовлечения граждан в развитие территорий, новые подходы к сохранению и использованию исторического наследия малых городов, а также взаимодействие муниципальной власти и бизнеса.

«Уверен, что сегодня муниципалитетам важно не только решать текущие задачи, но и перенимать успешный опыт коллег, искать новые возможности и инструменты для развития своих территорий. У каждого города свой путь развития, но многие задачи у нас общие. Именно поэтому так важно встречаться, делиться опытом и находить решения, которые можно успешно применять на местах. Самое ценное – не просто услышать о новых практиках, а понять, как воплотить их в жизнь», - сказал Алексей Иванов.

Глава Тольятти Илья Сухих отметил, что форум дает возможность познакомиться с наработками других территорий, в том числе – на международном уровне. «Задача органов местного самоуправления, глав городов и районов – благополучие и комфорт людей, создание современных условий для жизни, работы и досуга, для воспитания детей и укрепления здоровья старшего поколения. Немаловажный аспект – поддержка экономики, обеспечение устойчивого потенциала для развития. Благодаря Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления участники Международного муниципального форума приобретают компетенции, которые помогут нам реализовать новые проекты на благо людей, при поддержке региональных властей и федерального центра», - отметил Илья Сухих.

Глава Сызрани Андрей Советкин подчеркнул значимость практической реализации соглашений с городами‑побратимами. «Важно, чтобы договорённости не оставались на бумаге, а реально улучшали жизнь горожан. Для себя отметил опыт городов Поволжья, который показывает, как проверенные временем практики дают ощутимый результат. Такие встречи дают возможность обменяться мнениями, перенять лучшие практики и применить их в Сызрани», - сказал Андрей Советкин.

В рамках деловой программы делегация Самарской области представит региональный опыт привлечения инвестиций, реконструкции объектов культурного наследия и цифровизации муниципального управления.