Прокуратура Самары направила в суд уголовное дело в отношении водителя маршрутного такси, которого обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлёкшем смерть человека.

По версии следствия, ДТП произошло 24 февраля 2026 года на улице Пензенской. Водитель автобуса подъезжал к остановке, где стоял трамвай и шла посадка и высадка пассажиров. В этот момент он наехал на 75-летнего мужчину, который направлялся к общественному транспорту.

Пешехода с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. В апреле 2026 года он скончался.

Уголовное дело направлено в суд. Водителю вменяют часть 3 статьи 264 УК РФ.