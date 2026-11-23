В Самаре вынесен приговор по делу о мошенничестве при реконструкции станции обеззараживания сточных вод.
Директор строительной компании и его сообщник признаны виновными в хищении около 71 млн рублей при исполнении контракта с «Самараводоканалом».
Они установили оборудование, не соответствующее проекту, но получили оплату в полном объёме — 131,8 млн рублей (фактическая стоимость оборудования составила 61 млн).
Суд назначил наказание — 4 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
В Самаре директор стройфирмы получил срок за хищение 71 млн
В Самаре вынесен приговор по делу о мошенничестве при реконструкции станции обеззараживания сточных вод.