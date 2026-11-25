Из-за угрозы атаки беспилотников в аэропорту Самары 25 ноября задерживают и отменяют рейсы. По данным онлайн-табло Курумоча, на вылет задерживаются девять самолётов, ещё девять – на прилёт. Два рейса отменены.

Ночью 25 ноября в Самарской области объявили режим «Беспилотная опасность». На фоне угрозы Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Курумоч. Меры приняли для обеспечения безопасности полётов.

Пассажирам рекомендуют следить за изменениями в расписании на онлайн-табло аэропорта и уточнять статус рейсов у авиакомпаний.