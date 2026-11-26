Министерство обороны сообщило о том, что 26 ноября в небе над Самарской областью вновь сбили украинские дроны. Регион оказался в числе территорий, над которыми в течение прошедшей ночи дежурные силы ПВО перехватывали и уничтожали беспилотники.

Всего, по данным Минобороны РФ, за ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 343 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Их сбивали над территориями 16 регионов России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В перечень вошли Самарская, Саратовская, Ульяновская, Брянская, Белгородская, Курская, Орловская, Воронежская, Тульская, Ростовская области, Московский регион, Ставропольский и Краснодарский края, республики Татарстан, Башкортостан и Крым.

Сколько именно беспилотников перехватили над Самарской областью, в сводке военного ведомства не уточняется.

Напомним, в ночь на 25 ноября регион подвергся массированной атаке БПЛА. По словам губернатора Вячеслава Федорищева, над Самарской областью сбили более 145 беспилотников. В результате атаки погиб один человек, на отдельных территориях возникли перебои с электричеством.